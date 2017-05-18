Рада отменила "закон Савченко"

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Верховная Рада поддержала отмену так называемого "закона Савченко".

"За" проголосовали 227 депутатов.

Таким образом, в случае лишения свободы суд будет засчитывать предварительное заключение в срок отбывания наказания из расчета день за день.

Закон авторства Надежды Савченко предусматривал, что один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

Ранее отменить или изменить закон призвали премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков.

В начале апреля парламент отклонил законопроект о внесении изменений в "закон Савченко".

В октябре прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что по данным Национальной полиции, в прошлом году на свободу вышли 8500 человек.

Каждый десятый из них повторно совершил тяжкие или особо тяжкие преступления - изнасилования, грабежи и разбойные нападения.