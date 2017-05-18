ГПУ: Сталину и Берии подписали подозрение в депортации крымских татар

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Прокуратура Крыма подписал уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, следствие установило более 250 семей потенциальных потерпевших.

В качестве свидетелей и потерпевших допросили 63 человека, из них 45 жителей аннексированного Крыма.

Также составили реестр лиц, которых насильно выселили с территории Крыма.

На основании полученных материалов следователь назначил демографическую экспертизу.

ГПУ направила запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию.

16 мая ГПУ получила заключение эксперта Института демографии, в котором указано, что "насильственное переселение в 1944 году более 225 тыс. представителей крымскотатарского народа (...) привело к частичному физическому их уничтожению".

Во время депортации и в местах спецпоселений от болезней, эпидемий и голода погибла почти половина из депортированных крымских татар, отметили в ГПУ.