Гройсман готов инициировать рассмотрение резолюции недоверия правительству

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Гройсман работает на должности премьер-министра уже более года

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитываться перед Верховной Радой.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" вечером 18 мая после того, как журналистка попросила прокомментировать сообщение о том, что премьер якобы лоббирует увольнения с правительственных должностей, а также назначения на должности определенных людей.

"Я никого не лоббирую назначать, не заставляю писать заявления", - сказал он.

"Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию", - заявил Владимир Гройсман.

Это не первое заявление главы правительства о готовности уйти в отставку при определенных условиях.

Несколько дней назад премьер-министр представил проект пенсионной реформы, которую правительство предлагает принять Верховной Раде. Владимир Гройсман заявил, что в случае, если реформа будет провалена, он подаст в отставку.

14 апреля исполнился год назначению Владимира Гройсмана на должность главы правительства. С этой даты у правительства закончился годовой иммунитет от отставки.