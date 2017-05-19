Датская модель пожаловалась на притеснения из-за размера одежды
20-летняя датская модель Ульрике Хойер заявила, что ее отстранили от участия в модном показе дома Луи Виттон, потому что "она слишком крупная".
При этом у модели 4-6 размер одежды (примерно ХS-S).
Ульрике пожаловалась, что менеджеры по подбору моделей для показа сказали, что она не должна ничего есть и только пить воду за сутки до кастинга.
Однако до участия в кастинге дело не дошло, датскую модель до него просто не допустили.
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В своем инстаграме Ульрике Хойер написала, что ей указали на "раздутый живот", "раздутое лицо" и посоветовали голодать.
"Я рада, что мне 20 лет, я не 15-летняя девочка, для которой все это в новинку и она не уверена в себя. Я в себе не сомневаюсь", - написала Хойер.
Показ, в котором она не смогла принять участие, прошел 14 мая в японском Киото.
ВВС направила запрос о комментарии в модный дом Луи Виттон, но пока не получила ответа.