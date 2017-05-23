США хотят заменить бесплатную военную помощь Украине на кредиты

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Администрация президента США Дональда Трампа в своих предложениях к бюджету на 2018 год планирует заменить предоставление бесплатных грантов на военную помощь Украине и другим странам на программу кредитования.

Эту информацию подтвердил журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

"Мы меняем несколько иностранных военных программ с прямых грантов на кредитование", - сказал он.

По словам Малвейни, "вместо того, чтобы дать кому-то 100 млн долларов, мы дадим им кредитные гарантии и они смогут купить за них больше".

При этом он добавил, что военная помощь сохранится для двух ключевых партнеров США на Ближнем Востоке - Египта и Израиля.

По словам издания Wall Street Journal, которое первым сообщило о таком предложении, это будет касаться таких стран, как Украина, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

В начале мая посольство Украины в США сообщило, что обе палаты Конгресса США приняли закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, по которым планируется выделить не менее 560 млн долларов на программы помощи Украине.