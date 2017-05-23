Украинского хакера приговорили в США к 2,5 годам

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В США приговорили к 2,5 годам тюрьмы украинского хакера Вадима Ермоловича. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Киевлянину вынесли приговор за участие в международной мошеннической схеме.

Она предусматривала взлом бизнес-изданий и похищение неопубликованных пресс-релизов с финансовой информацией, которую потом использовали для игры на бирже.

Эта схема принесла участникам около 30 млн долларов, говорится в сообщении.

Ермолович признал, что лично причастен ко взлому компаний Marketwired, PR Newswire Association, Business Wire.

Группа злоумышленников действовала с февраля 2010 по август 2015 года и получила доступ к компьютерным сетям трех компаний.

Злоумышленники проникали в компьютерные системы СМИ с помощью так называемого фишинга - когда пользователь кликает на ссылку в электронном письме. Таким образом хакер может узнать логин и пароль пользователя.