ГПУ хочет снять неприкосновенность с депутата Бобова

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Генеральный прокурор Юрий Луценко направит в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова (группа "Возрождение").

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Еще два представления на нардепов А. Лозового и Е. Дейдея генпрокурор Юрий Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку", - добавила Сарган.

19 мая генпрокурор заявил, что в Верховную Раду подготовили представление, чтобы снять депутатскую неприкосновенность с депутатов Лозового ("Радикальная партия"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Геннадия Бобова (группа "Возрождение") после проверки электронных деклараций.

Евгения Дейдея и Андрея Лозового обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении.

Геннадия Бобова - в декларировании недостоверной информации.

И Андрей Лозовой, и Евгений Дейдей, и Геннадий Бобов заявили, что обвинения против них - безосновательны.

Геннадий Бобов также отверг обвинения в недостоверном декларировании: "Я всегда прозрачно декларировал все суммы доходов, которые были заработаны моей семьей за более чем 20 лет работы в аграрном бизнесе. Мне нечего скрывать", - написал он в Facebook.