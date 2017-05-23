В Черниговской области поймали "черного археолога" - СБУ

Копірайт зображення SBU

Правоохранители не позволили вывезти из Украины украшения времен Киевской Руси, сообщает управление СБУ в Черниговской области.

Местный житель, которого спецслужба называет "черным археологом", нашел старинные украшения из золота и серебра.

Он пытался продать их за пределы страны, говорят в СБУ, но этому удалось помешать.

В доме мужчины обнаружили и изъяли немало культурных ценностей, по предварительной оценке - 12-13-го веков.

Работал он сам или имел сообщников - пока неизвестно.

"Пока ни одному лицу о подозрении не объявляли, поэтому говорить - либо один, либо несколько (лиц действовало. - Ред.) - я не могу. (...) Мы пока выясняем все обстоятельства. Ни о какой группе речь еще не идет . (...) Изъято у гражданина Украины. Поэтому выясняем, при каких обстоятельствах он получил эти предметы", - объясняет Андрей Дешко, заместитель начальника следственного отдела управления СБУ в Черниговской области.

Копірайт зображення SBU

Изъятые предметы переданы на экспертизу в Черниговский исторический музей имени В. В. Тарновского.

Только после тщательного изучения ученые смогут назвать ориентировочную их стоимость и историко-культурную ценность.

"Все эти предметы относятся к группе достаточно известных в Киевской Руси сокровищ. (...) Их прятали в течение первой половины 13-го века и примерно до середины 14-15-го века. Подобные сокровища случались - немного в другом размере, не все предметы одновременно - но они случались в Чернигове", - рассказывает директор Музея имени Тарновского Сергей Лаевский.

По предварительным оценкам, изъятые вещи могут представлять культурную ценность. Но точно определить, что это за предметы и откуда, можно будет после экспертизы, говорит он.

В том, что найденный клад - это часть древнего захоронения, историк сомневается. Объясняет - в те времена людей хоронили по другому обряду.

"Подобный набор - он случается в эту эпоху (конец 12-го - первая половина 13-го века) скорее в кладах. Поскольку по христианскому обычаю к Богу шли нищими. Богатым людям под голову клали кирпич, одевали "рубище", то есть плохую одежду, чтобы Господь видел несчастного, который идет только со своими мыслями, со своими поступками, а не со своим богатством", - объясняет Лаевский.

"Очевидно, что эти вещи, когда их хоронили, использовали не по назначению, а как ценность. Это сегодня серебро почти ничего не стоит, а в те времена это был один из самых ценных металлов", - добавляет он.

По этому инциденту зарегистрировано уголовное производство по статье о покушении на контрабанду.