Умер актер, сыгравший Джеймса Бонда
- 23 мая 2017
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Один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда, британский актер Роджер Мур, умер в Швейцарии в возрасте 89 лет, сообщают родственники актера.
Мур сыграл Бонда в таких фильмах, как "Осьминожка", "Человек с золотым пистолетом" и "Вид на убийство".