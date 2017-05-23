Умер актер, сыгравший Джеймса Бонда

Image caption Роджер Мур снялся в семи фильмах о Бонде

Один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда, британский актер Роджер Мур, умер в Швейцарии в возрасте 89 лет, сообщают родственники актера.

Мур сыграл Бонда в таких фильмах, как "Осьминожка", "Человек с золотым пистолетом" и "Вид на убийство".