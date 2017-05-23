Балчун: первый рейс поезда Львов-Краков планируют на 1 августа

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Руководитель "Укрзализныци" Войцех Балчун заявил, что с 1 августа планируется запуск первого рейса поезда Львов-Краков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных колесных пар SUW-2000. Сейчас изучаем варианты", - сообщил Балчун.

"Укрзализныця" также планирует пустить поезд из Черновцов в Румынию.

Компания планирует также другие международные проекты благодаря введению безвизового режима Украины с ЕС.