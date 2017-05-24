Боевики стреляли по Авдеевке из "Градов" - штаб АТО

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За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 53 раза открывали огонь по украинским силам, в результате чего один военнослужащий ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении боевики стреляли 29 раз в районе Широкина, Талаковки, Гнутова, Новотроицкого, Водяного, Марьинки и Красногоровки.

На донецком направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в южном пригороде Авдеевки из "Градов" и 120 мм минометов.

"Во время этого обстрела несколько реактивных снарядов боевики выпустили по жилому сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, 4 частных дома - разрушены до основания, еще более десятка сооружений - повреждены", - сообщили в штабе.

На луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов около Новоалександровки и Новозвановки, у Крымского и Валуйского.

Боевики обвинили в обстреле Авдеевки украинских военных и добавили, что эта "провокация" имеет целью сорвать встречу контактной группы в Минске позже в среду.