Луценко рассказал о расследовании Иловайской трагедии

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Следствие считает, что главной причиной потерь украинской армии под Иловайском в августе 2014 года была агрессия России, действия же украинского командования еще расследуются. Об этом рассказал в среду генпрокурор Юрий Луценко.

"Единственная причина, которая несет причинно-следственную связь с нашими потерями в Иловайском котле, - агрессия РФ", - отметил руководитель ГПУ во время отчета в парламенте.

"На основании десятков тысяч экспертиз и обработанных документов мы выдвинули подозрение министру обороны РФ Шойгу, а также около 20 генералам и адмиралам российской армии", - добавил Юрий Луценко.

По его словам, это дело "движется в установленном порядке, чтобы привлечь их к ответственности".

Россия отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на Донбассе, однако признает присутствие там российских добровольцев.

Юрий Луценко отметил, что военная экспертиза также анализирует действия или бездействие украинских командиров во время боев в Иловайске.

"Эта экспертиза продолжается, она не закончена. Поэтому никаких подозрений выдвигать мы не имеем права", - пояснил генпрокурор.

Вследствие боев и окружения сил АТО в районе Иловайска в конце августа 2014 погибло или пропало без вести около 500 бойцов.