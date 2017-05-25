Омелян: отмену пассажирских поездов в Россию правительство не рассматривало

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждает, что правительство пока не рассматривало вопрос возможного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом он заявил в комментарии для ВВС Украина.

"В данный момент вопрос о прекращении пассажирского железнодорожного или автобусного сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривается", - сообщил министр.

При этом он добавил, что считает целесообразным прекратить любое транспортное сообщение с Российской Федерацией.

Также Владимир Омелян напомнил, что авиасообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено еще в 2015 году.

В пресс-службе "Укрзализныци" также заявили о том, что не планируют прекращать железнодорожное сообщение с РФ.

25 мая российское издание "Коммерсант" сообщило, ссылаясь на свои источники, что с 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.