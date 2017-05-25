Трюдо: страны "Большой семерки" и НАТО поддерживают Украину
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что коалиция стран "Большой семерки" и НАТО поддерживает Украину. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко проинформировал Трюдо о развитии ситуации на Донбассе и продолжающемся нарушении РФ Минских договоренностей.
Украинский президент выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и "Большой семерки" дадут должную оценку такой ситуации, в частности, в вопросе продолжения санкционного давления на Москву.
Петр Порошенко также поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, свидетельством чего является решение о продлении тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве.