В Кувейте поймали голубя с рюкзачком наркотиков

Копірайт зображення Al-Rai

Кувейтские таможенники поймали голубя, который нес на спине наркотики.

Они были сложены в миниатюрный рюкзачок на спине птицы, сообщает кувейтская газета al-Rai.

Всего, по данным СМИ, в нем было 178 таблеток кетамина - обезболивающего, которое также используется как рекреационный наркотик.

Голубя поймали в населенном пункте Абдали неподалеку от границы с Ираком.

Журналист Абдулла Фами рассказал BBC, что таможенники знали о таком способе контрабанды наркотиков, но поймали такого "курьера" впервые.

Копірайт зображення AL-RAI

В других странах, впрочем, такие случаи были задокументированы. Обычно птицы перевозят легкие, но дорогие наркотики.

В 2015 году тюремные охранники в Коста-Рике поймали голубя, которые нес кокаин и каннабис в мешочке.

А в 2011 году колумбийская полиция обнаружила голубя, который не мог перелететь через тюремный забор, из-за тяжести марихуаны и кокаина.