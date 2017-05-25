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По данным СММ ОБСЕ, в 2017 году на Донбассе погибли 44 гражданских, еще 175 были ранены. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг в Twitter.

Он также заявил, что такая ситуация возникла из-за того, что стороны разворачивают военное оборудование в городах и пригородах, в результате чего гибнут люди, живущие поблизости.

В миссии отметили, что по сравнению с предыдущим годом, показатели увеличились на 110%. В прошлом году погибли 23 гражданских, 84 были ранены, сообщили в миссии.