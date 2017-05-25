В Афинах в результате взрыва автомобиля ранен экс-премьер
- 25 мая 2017
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В столице Греции взорвался автомобиль бывшего премьера страны Лукаса Пападимоса.По данным агентства TV ERT, Пападимос и его водитель серьезно ранены и отправлены в больницу.
Reuters передает, что взрывное устройство было спрятано внутри машины.
Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.