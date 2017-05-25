Авиаудар США по "ИГ" в Мосуле убил 105 гражданских

Копірайт зображення AFP

В Соединенных Штатах признали, что по меньшей мере 105 иракских гражданских были убиты в результате авиаудара в Мосуле в марте.

Центральное командование США заявило, что их мишенью были два снайпера из так называемого "Исламского государства". Удар был нанесен из "высокоточного оружия".

В результате авиаудара сдетонировала заложенная боевиками в одном из зданий взрывчатка. На нижних этажах здания находились гражданские, искавшие там укрытия.

Кроме того, погибли еще четверо гражданских в соседних зданиях.

Очевидцы утверждали, что там находились еще 36 гражданских. Американцы заявили, что у них недостаточно данных, чтобы подтвердить эту информацию.

В докладе по расследованию инцидента отметили, что у организаторов авиаудара не было информации о гражданских в здании.

Заложенная боевиками "ИГ" взрывчатка была как минимум вчетверо мощнее оружия, которое применили американские ВВС.