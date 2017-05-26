Нападение талибов на военную базу в Афганистане: 15 погибших
По меньшей мере 15 афганских военнослужащих погибли в результате нападения талибов на военную базу в Шах Вали Кот в провинции Кандагар.
Еще пять человек получили ранения, сообщили в министерстве обороны Афганистана.
Нападение произошло через десять дней после атаки талибов на еще одну военную базу в этом районе.
В конце апреля боевики движения Талибан убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.
- Министр обороны Афганистана ушел в отставку после нападения талибов
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После этого нападения министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку.
В начале марта более 30 человек погибли и свыше были 50 ранены в результате нападения боевиков на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство". Боевики тогда переоделись врачами.