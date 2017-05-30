Билеты на Ryanair будут дешеветь

Копірайт зображення PA Image caption Ryanair планирует дальнейшее расширение в Европе

Ирландский авиаперевозчик Ryanair ожидает дальнейшего удешевления билетов, хотя и меньшими темпами, чем в прошлом финансовом году.

В заявлении компании говорится, что снижение цен до марта 2018 года составит от 5% до 7%, в основном благодаря ослаблению фунта после референдума о выходе Великобритании из ЕС.

В предыдущем финансовом году цены на авиабилеты компании снизились на 13%.

При этом компания объявила о рекордных прибылях в размере 1,32 миллиарда евро благодаря увеличению количества пассажиров.

Весной 2017 года Ryanair объявила о начале работы в Украине.

Новые рейсы из аэропортов Киева и Львова компания начнет выполнять уже осенью 2017 года. Украина стала 34-й страной, куда начнет летать перевозчик.

Стоимость акций компании в этом году также возросла на 20%.

В этом году Ryanair прогнозирует увеличение прибыли на 8%.

Копірайт зображення Ryanair.com Image caption Вартість квитків з України стартувала від 20 євро

Ryanair объясняет снижение цен на свои билеты конкуренции и относительной слабостью фунта.

Британский фунт потерял в цене относительно доллара 16% с июня прошлого года, что означает уменьшение стоимости билетов в евро - в этой валюте компания подает отчетность.

Компания считает, что снижение цен на билеты привело к росту пассажиропотока на 13% с марта 2017 года.

Авиаперевозчик также заявил, что ряд террористических атак в европейских столицах стал фактором, который заставил продолжать снижать цены.

Также в докладе Ryanair указывается, что статистика своевременных вылетов ухудшилась с 90% до 88%. Это связано с плохой погодой, отсутствием диспетчеров и забастовками.

Ryanair вела кампанию против выхода Британии из ЕС, поскольку считает, что жесткий вариант выхода без заключения торгового соглашения станет существенным фактором риска в будущем.

Для уменьшения этих рисков компания и в дальнейшем будет расширять сеть своих перелетов за пределами Британии.