От урагана в Подмосковье погиб украинец - МИД

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В результате урагана в Московской области погиб гражданин Украины. Об этом "Украинской правде" сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Тело погибшего сейчас находится на медицинской экспертизе, добавили в Департаменте.

Мужчина погиб в Красногорском районе Московской области. Он занимался ремонтом церкви, сообщили "Интерфаксу" в администрации округа.

Всего жертвами стихии в Москве и Подмосковье стали 16 человек.