Петренко: в Минюсте нет документов для изменения названия партии Саакашвили

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В Минюсте нет документов для изменения названия политической партии "Движение новых сил". Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Несмотря на это, представители этой силы во главе с Михаилом Саакашвили сегодня пришли митинговать под стены министерства с требованием зарегистрировать изменение названия партии", - напомнил министр.

По словам Петренко, он пригласил Саакашвили на разговор, но тот "опустился до уровня базарных разборок с нецензурной бранью и провоцированием драки".

Министр также посоветовал представителям партии "собрать все необходимые документы, в том числе согласие господина Саакашвили на использование его имени в названии политической силы" для переименования.

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Перед министерством юстиции в Киеве во вторник собрались несколько сотен сторонников партии "Движение новых сил".

Как рассказал BBC Украина один из ее представителей, они требуют зарегистрировать переименование партии в "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

Второе требование - отменить регистрацию партии "Блок Михеила Саакашвили", которая, по словам участников "Движения", не имеет отношения к бывшему председателю Одесской ОГА.

В "Движении" говорят, что членом этого блока стал человек, который поменял имя на Михаила Саакашвили.

Делегаты "Движения новых сил" провели внеочередной съезд у Минюста, на котором подтвердили, что поддерживают решение о переименовании в "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

По данным СМИ, перед началом съезда произошла небольшая потасовка с правоохранителями.

В политсиле называют отказ в переименовании и регистрацию "БМС" "политическим рейдерством".

В Минюсте ранее отрицали политическую составляющую этих решений.

По словам ведомства, они зарегистрируют переименование, если им снова подадут соответствующие документы, в частности согласие Михеила Саакашвили на использование его имени в названии политсилы.