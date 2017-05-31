Гройсман: надо, чтобы украинец украинцу мог продать землю

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что "нужно что-то делать с оборотом земель".

По его словам, этот вопрос должен стать предметом глубокой и серьезной дискуссии, во время которой необходимо разработать все меры по избежанию возможных рисков, а также выйти на какое-то результативное решение по осуществлению земельной реформы.

"Надо сделать так, чтобы украинец украинцу мог продать землю", - заявил премьер.

При этом он добавил, что категорически против, чтобы землю продавали крупным холдингам и иностранцам.

Введение свободной продажи земли в Украине является чуть ли не наиболее ожидаемой и противоречивой реформой.

Сейчас в Украине действует запрет на продажу земли.

МВФ называет земельную реформу одной из главных предпосылок для выделения Киеву следующих кредитных траншей. Согласно Меморандуму о сотрудничестве с фондом, законодательно земельную реформу должны оформить до конца мая, а рынок земли должен заработать с 1 января 2018 года.