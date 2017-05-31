В Нафтогазе ожидают решения Стокгольмского суда

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НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма сегодня вынесет отдельное решение в споре "Нафтогаза" и российского "Газпрома" по контракту на поставку газа в Украину от 2009 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ожидается, что отдельное решение будет содержать оценку судом всех юридических и фактических вопросов на которых основываются требования сторон, за исключением отдельных элементов и расчета размера требований сторон, удовлетворенных трибуналом, - говорится в сообщении. - Расчет удовлетворенных требований будет определен позже при вынесении окончательного решения".

В "Нафтогазе" также сообщают, что отдельное решение "является окончательным и обязательным для исполнения сторонами".

Почти три года назад, 16 июня 2014 года, российский "Газпром" обратился в Стокгольмский международный арбитраж, требуя взыскать с "Нафтогаза" 4,5 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ.

В тот же день, 16 июня 2017 года, "Нафтогаз" подал иск в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма, требуя установления справедливой и рыночной цены на газ, который "Газпром" поставляет в Украину. В иске также содержалось требование взыскать с "Газпрома" переплату за газ, который российская компания поставляла "Нафтогазу" с 2010 года. По оценкам предприятия, такая переплата составила 6 млрд долларов.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 29 мая 2017 года размер исковых требований сторон составил: