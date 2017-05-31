"Воля" заблокировала жителям Крыма доступ к Mail.ru и ВKонтакте

Копірайт зображення Reuters

Украинский интернет-провайдер "Воля" в рамках исполнения указа президента Украины Петра Порошенко заблокировал доступ к ресурсам "Яндекс", Mail.ru, "Одноклассники" и "ВКонтакте" на территории аннексированного Крыма. Об этом ВВС Украина сообщили в компании.

По сообщению, доступ к российским сайтам был заблокирован с утра 31 мая.

Как сообщает местное издание ForPost, тысячи жителей Севастополя остались "без доступа к электронной почте, контактам в соцсетях, бизнес-возможностей и сервисов".

17 мая вступил в силу указ Петра Порошенко о блокировании в интернете доступа к ресурсам Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс.

Своим указом от 15 мая Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 1228 физических и 468 юридических лиц.

В перечне запрещенных российских компаний также значатся телеканалы "РБК", "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", "ТНТ", "РТР-Планета", "Россия-24", антивирусные компании "Лаборатория Касперского" и DrWeb, компания-поставщик бухгалтерской программы "1С" и другие.

Санкции применяются насрок от 1 до 5 лет.