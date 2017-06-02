Россия не сняла запрет на импорт турецких помидоров

Копірайт зображення Valery Sharifulin/TASS

Россия отменила ограничения на ввоз в страну из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов. Постановление опубликовано на сайте российского правительства.

"Подписанным постановлением из перечня [запрещенной продукции] исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", - говорится в документе.

При этом вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что допуск томатов из Турции в Россию возможен, но только в период с ноября по апрель и в незначительном количестве.

"Мы видим, что в отдельные периоды в течение года для наших, прежде всего, перерабатывающих предприятий, которые используют томаты для производства отдельных видов продукции - соусов, соков, важно наличие более дешевой продукции", - сказал Дворкович.

В свою очередь министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил о необходимости "обеспечить все территории страны российскими огурцами и помидорами".

По словам Ткачева, российское сельское хозяйство сможет в течение 3-5 лет полностью заместить импорт томатов при сохранении ограничений на поставки из Турции.

Обострение и нормализация

Отношения между Москвой и Анкарой обострились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. Турция тогда заявила, что Россия нарушила ее воздушное пространство, Москва отвергала все обвинения.

После произошедшего Россия ввела против Турции экономические санкции, в частности, ограничив поставку турецких товаров. Под запрет тогда попали овощи, фрукты, мясо и цветы, в то время как на тот момент овощи, в частности помидоры, были основной статьей сельхозимпорта.

Кроме того, Россия запретила продажу туристических путевок в Турцию.

Отношения начали нормализовываться после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за сбитый Су-24 и выразил соболезнования в связи с гибелью пилота бомбардировщика. Первая встреча после кризисного периода состоялась в августе 2016 года.

В начале мая Путин по итогам переговоров с Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле".