Черногория запретила въезд 149 россиянам, причастным к аннексии Крыма

Копірайт зображення Pobjeda Image caption Эти люди не будут отдыхать в Черногории

Власти Черногории приняли решение о запрете въезда в страну 149 гражданам РФ и Украины, причастным к российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в 2014 году, сообщили балканские СМИ.

5 июня Черногория станет 29-м членом НАТО.

В "черный список", в частности, попали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Кремле ничего не знают о якобы принятых Черногорией запретительных мерах, передает агентство Интерфакс.

Накануне СМИ сообщили о запрете на въезд в Россию для значительной части черногорской политической элиты, включая премьер-министра Душко Марковича и спикера парламента Ивана Брайовича. Перед этим стало известно о выдворении из России представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.

Отношения между Москвой и Подгорицей ухудшились после присоединения Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза и на фоне интеграции страны в НАТО, которая завершается в начале июня.

Москва не установила контакт с новым черногорским правительством, сформированным после выборов 2016 года, которые сопровождались заявлением властей о предотвращенной попытке государственного переворота с участием пророссийских политиков.