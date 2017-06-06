В Киеве горит частный дом и СТО
- 6 июня 2017
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В Киеве горит частный жилой дом по ул. Профсоюзной 21/3, в Днепровском районе столицы. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Спасатели установили, что пожар возник в частном жилом доме, к которому пристроено помещение, используемое как станция технического обслуживания.
Огонь распространился на большую площадь, добавили в ГСЧС.
Подарные пытаются локализовать пожар.