В Киеве горит частный дом и СТО

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В Киеве горит частный жилой дом по ул. Профсоюзной 21/3, в Днепровском районе столицы. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Спасатели установили, что пожар возник в частном жилом доме, к которому пристроено помещение, используемое как станция технического обслуживания.

Огонь распространился на большую площадь, добавили в ГСЧС.

Подарные пытаются локализовать пожар.