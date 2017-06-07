Изоляция Катара: Трамп призвал арабские страны к единству

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Президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии приложить усилия для объединения стран Персидского залива на фоне екскалации ситуации с Катаром, который обвиняют в поддержке боевиков.

"Он сказал, что нам нужно объединить регион для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма", - рассказал агентству Reuters американский чиновник.

Ранее Трамп заявил, что действия Саудовской Аравии по изоляции Катара могут быть "началом конца ужасов терроризма".

Обозреватели говорят, что визит президента США в Саудовскую Аравию две недели назад имел решающее значение.

Выступление Трампа в саудовской столице Эр-Рияде, в ходе которого он указал на нестабильность на Ближнем Востоке и призвал мусульманские страны взять на себя ведущую роль в борьбе с радикализмом, считают сигналом для союзников в регионе Персидского залива действовать против Катара.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ дали гражданам Катара две недели на то, чтобы покинуть страну, и запретили собственным гражданам ездить в Катар, а также разорвали с ним транспортное сообщение.

Катар отрицает поддержку радикальных исламистов, но согласился на переговоры со своими соперниками в регионе.

Кувейт - одна из стран Персидского залива, которые не участвуют в споре, - предложил себя в качестве посредника переговоров.

Изоляция Катара повлияла на цены на нефть, туристический бизнес и судоходство.

Что случилось?

Против Катара - небольшого, но богатого нефтью полуострова - объединились самые мощные страны арабского мира.

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли воздушное, наземное и морское сообщение с этой страной.

ОАЭ и Египет также выслали катарских дипломатов. Йемен и Ливия также присоединились к разрыву дипломатических связей.

Саудовская Аравия закрыла местный офис талеканала "Аль-Джазира", но позволила гражданам Катара участвовать в ежегодном хадже в Мекку.

В Катаре, полностью зависимом от импорта, люди начали скупать продукты. Агентство AFP сообщает о длинных очередях в магазинах.