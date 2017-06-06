В Германии увеличилось количество случаев фальшивого отцовства

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption После рождения ребёнка от немецкого гражданина иммигрантка получает вид на жительство в этой стране

Немецкие чиновники говорят, что в стране растет число беременных женщин-иммигранток, которые платят немецким мужчинам за то, чтобы те подтвердили отцовство в отношении их детей.

Согласно немецким законам, иностранцы, являющиеся родителями несовершеннолетних немецких граждан, имеют право на получение вида на жительство в Германии.

Немецкий телеканал RBB только в Берлине зафиксировал около 700 подобных случаев.

По сообщениям, некоторые "фальшивые" родители получают за свои "услуги" плату в размере 5 тысяч долларов.

Конституционный суд запретил принудительное установление отцовства из-за опасений, что новорожденные могут остаться без гражданства.

Власти надеются на новый закон, который позволит решить эту проблему.