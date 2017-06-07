В Тегеране стреляли в парламенте и мавзолее

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Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране, сообщают иранские СМИ.

По информации СМИ, по меньшей мере одного нападавшего затрелили в здании парламента, также был ранен охранник.

Поступают противоречивые сообщения о других жертвах и пострадавших.

Свидетели говорят, что в здании парламента и возле него сосредоточено большое количество сил безопасности.

Информационное иранское агентство IRIB цитирует депутата, который рассказал, что там было несколько нападавших, вооруженных АК-47.

"Было три нападавших, вооруженные двумя автоматами Калашникова и одним автоматическим пистолетом", - рассказал депутат Элиаш Хазрат.

Агентство сообщает о двух раненых охранниках.

Также сообщается, что вооруженный мужчина ворвался в мавзолей аятоллы Хомейни, основателя современного государства, и открыл огонь.

По предварительной информации, в результате стрельбы в мавзолее тоже есть пострадавшие.