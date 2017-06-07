Из Высшего админсуда в Киеве эвакуировали людей

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Из здания Высшего административного суда в Киеве эвакуируют работников и посетителей.

Об этом сообщает сайт учреждения.

Сначала в сообщении было сказано, что в суде пожар, но впоследствии пресс-служба уточнила, что суд перестал работать из-за звонка о заминировании.

Эту информацию подтвердили в полиции.

На место выехали следственные группы, взрывотехники и кинологи, рассказали "Интерфаксу" в полиции Киева.

Суд прекратил работу до 14:30, говорят в пресс-службе.