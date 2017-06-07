Швейцария введет безвиз для Украины 11 июня - Порошенко

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Швейцария введет безвизовый режим для Украины с 11 июня. Об этом сообщил президент Петр Порошенко после встречи с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Дидье Буркхальтером.

Как написал президент в Facebook, на встрече также обсудили дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между странами.

11 мая Совет министров ЕС утвердил законодательную инициативу предоставить "безвиз" для граждан Украины. Это было последним политическим решением на пути безвизовых путешествий украинцев.

Граждане Украины смогут ездить без виз в страны ЕС с 11 июня.

Безвизовый режим будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии.

Также можно будет ездить без виз в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.

Для безвизовых путешествий в страны ЕС нужно иметь биометрический загранпаспорт.