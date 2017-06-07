В Украину идут грозы, шквалы и град

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По данным Укргидрометцентра, в среду на западе и севере Украины пройдут грозы, в отдельных районах - град и шквалы.

Сообщение касается прежде всего западных и северных областей: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской.

В ближайшее время возможны грозы и шквалы 15-20 м/с также в Киеве и Киевской области.

В Карпатском регионе - местами сильные ливни.

8 июня ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в Хмельницкой и Житомирской областях обещают сильные дожди, а в Карпатах - очень сильные дожди.