Нападение в Лондоне: в Темзе нашли тело восьмой жертвы

Image caption Француз Ксавье Тома считался без вести пропавшим после нападения на Лондонском мосту

Детективы Скотленд-ярда, которые уже несколько дней занимаются поисками пропавшего без вести после теракта на Лондонском мосту 45-летнего гражданина Франции Ксавье Тома, объявили, что во вторник вечером из Темзы было извлечено тело мужчины.

Он стал восьмым погибшим в результате произошедшего в субботу вечером нападения.

Лондонская полиция уже связалась с родственниками Тома для проведения опознания.

В субботу вечером Ксавье Тома переходил Лондонский мост вместе со своей девушкой в тот момент, когда проезжавший по мосту белый фургон начал врезаться в прохожих. С тех пор друзья не могли с ним связаться. Свидетели предполагали, что он мог быть сбит в результате нападения и упасть в Темзу.

Его подруга, француженка Кристин Делкро, была тяжело ранена и сейчас находится в больнице.

Всего в больницах остаются 29 пострадавших в результате субботнего нападения; 10 из них - в критическом состоянии.

По информации, которой располагает ВВС, несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.

Image caption Сару Зеленак видели на месте происшествия убегающей от человека с ножом

ВВС также стало известно, что одной из погибших была 21-летняя Сара Зеленак из австралийского города Брисбен, работавшая в Лондоне няней. Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что девушку видели на месте происшествия убегающей от человека с ножом.

В списке пропавших - 39-летний испанец Игнасио Эхеверриа, сотрудник банка HSBC в Лондоне. Он стал свидетелем нападения, когда в компании двух друзей возвращался домой, после того как они катались на скейтборде в парке.

По сведениям испанской прессы, он бросился со скейтбордом в руках на одного из джихадистов, когда тот наносил удары ножом женщине. Как сообщается, у Игнасио не было при себе документов. Посольство Испании и банк HSBC участвуют в поисках.

Также нет никаких вестей с субботы о поваре из Франции Себастьяне Беланжере, который работал в ресторане Coq d'Argent недалеко от места происшествия. Он смотрел финал Лиги чемпионов в компании друзей в пабе неподалеку от места работы.

Копірайт зображення UNKNOWN/MET POLICE Image caption По информации полиции, нападение совершили Хирам Батт, Рашид Редуан и Юсеф Загба

Вечером субботу 3 июня белый фургон въехал на Лондонский мост с северной стороны. Он выехал на тротуар и сбил несколько человек, после чего врезался в ограждение недалеко от паба Barrowboy and Banker на южном конце моста.

Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин; они побежали к находящемуся рядом рынку Боро-маркет, где стали нападать на посетителей баров и ресторанов.

Все трое подозреваемых были застрелены полицией в течение восьми минут после первого вызова.