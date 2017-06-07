СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков в Россию

Копірайт зображення ssu.gov.ua

СБУ перекрыла контрабандный канал поставки наркотиков в Россию. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Правоохранители остановили жителя Луганской области на пункте пропуска "Пески" в Харьковской области. При осмотре автомобиля было обнаружено более десяти килограммов марихуаны, расфасованной в пакеты.

Копірайт зображення ssu.gov.ua

В СБУ уточнили, что наркотик был спрятан под сиденьем легковушки и в бензобаке. "А перевозили вещество из района АТО "московским клиентам", - добавили в ведомстве.

"По заключению экспертов, изъятый ​​наркотик является элитной голландской марихуаной. В Украине один грамм такого каннабиса стоит двести пятьдесят гривен, в России делец планировал реализовать марихуану в три раза дорожче", - отметили в СБУ.