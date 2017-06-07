Порошенко призвал ОБСЕ активизировать консультации по введению полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

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Президент Петр Порошенко призвал активизировать консультации по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он заявил во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, передает пресс-служба главы украинского президента.

"Глава государства призвал Австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает нарушать минские договоренности, "свидетельством чего является очередное обострение безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе".

Также Порошенко заявил, что все чаще целью для обстрелов с применением запрещенного вооружения становятся гражданские объекты.

Президент напомнил Курцу недавние случаи запугивания представителей СММ ОБСЕ со стороны боевиков.

"Главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа Миссии на оккупированную территорию вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона", - говорится в сообщении пресс-службы.