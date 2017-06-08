На Донбассе погибли двое военных, 11 ранены - штаб АТО

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За прошедшие сутки боевики 71 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военных погибли, еще 11 ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Чермалыка, Широкино, Павлополя, Водяного, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Гнутово, Талаковки, Березового.

На донецком направлении стреляли вблизи Авдеевки, Троицкого, Зайцево, Луганского и Невельского.

На луганском направлении обстреливали Крымское, Новтошковское, Новоалександровку, Трехизбенку, Попасную, Троицкое, Катериновку, Новозвановку, Орехово, станцию ​​Донец и Станицу Луганскую.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.