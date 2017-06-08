В Мьянме обнаружили обломки пропавшего военного самолета

Копірайт зображення Getty Images Image caption Четырехмоторный самолет перевозил около 120 пассажиров (фото архивное)

В Мьянме обнаружили обломки военного самолета, пропавшего с радаров 7 июня. Большой военный самолет с 122 людьми на борту находился над Андаманским морем, когда связь с ним была потеряна.

Самолет и тела погибших нашли утром в пятницу недалеко от прибрежного населенного пункта Тавой в южной части страны. Удалось ли кому-то из пассажиров выжить, не сообщается.

В поисках самолета принимали участие девять кораблей мьянммарского флота и три разведывательных самолета ВВС страны.

Самолет китайского производства, модели Y-8F-200, исчезнувший 7 марта, направлялся в крупнейший город Мьянмы Янгон.

Как следует из заявления армии, на борту было 122 пассажира, среди них - 15 детей, 35 военнослужащих и 12 членов экипажа. По заявлениям военных, большинство из них направлялись в Янгон на медицинское обследование.

Причины катастрофы пока не известны. У командира экипажа было более трех тысяч часов летного опыта, сам самолет был приобретен мьянмарской армией в марте прошлого года и налетал около 800 часов.

Хотя в Мьянме сейчас сезон муссонных дождей, сообщений о плохих погодных условиях в тот день не было.