В Киеве возле посольства США произошел взрыв

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В ночь на четверг в Киеве у посольства США произошел взрыв, сообщает полиция.

Сообщение об этом было получено сразу после полуночи.

Полиция говорит, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства взрывное устройство. Какое именно - пока не установлено.

Пострадавших нет.

Дело расследуют по статье о террористическом акте. Полиция ищет причастных.