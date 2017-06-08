В Киеве возле посольства США произошел взрыв
- 8 июня 2017
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В ночь на четверг в Киеве у посольства США произошел взрыв, сообщает полиция.
Сообщение об этом было получено сразу после полуночи.
Полиция говорит, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства взрывное устройство. Какое именно - пока не установлено.
Пострадавших нет.
Дело расследуют по статье о террористическом акте. Полиция ищет причастных.