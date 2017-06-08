На станции "Академгородок" человек бросился под поезд
На станции метро "Академгородок" в Киеве человек прыгнул под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
В ведомстве уточнили, что "случай летальный, самоубийство".
Движение по красной ветке временно выполнялось только до станции "Святошин".
По состоянию на 9:10 в киевском метрополитене сообщили, что движение восстановлено в обычном режиме, поезда курсируют до станции "Академгородок".
Очевидцы происшествия оценили поведение работников станции метрополитена неудовлетворительно.
По словам людей, в тот момент находившихся на станции метро, тело в течение получаса оставалось на перроне, работники метро не оповестили пассажиров должным образом, не проинформировали о событии, пребывали "в шоке" и "истерили".