На станции "Академгородок" человек бросился под поезд

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На станции метро "Академгородок" в Киеве человек прыгнул под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

В ведомстве уточнили, что "случай летальный, самоубийство".

Движение по красной ветке временно выполнялось только до станции "Святошин".

По состоянию на 9:10 в киевском метрополитене сообщили, что движение восстановлено в обычном режиме, поезда курсируют до станции "Академгородок".

Очевидцы происшествия оценили поведение работников станции метрополитена неудовлетворительно.

По словам людей, в тот момент находившихся на станции метро, ​​тело в течение получаса оставалось на перроне, работники метро не оповестили пассажиров должным образом, не проинформировали о событии, пребывали "в шоке" и "истерили".