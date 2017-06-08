Рада возобновила курс Украины на членство в НАТО

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Верховная Рада Украины приняла закон №6470 относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом указано вступление Украины в НАТО.

За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок".

В законе предусмотрено, что основным принципом внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации.

5 июня 29-м членом альянса официально стала Черногория. Этот шаг официальной Подгорицы сопровождался мощным давлением со стороны России, которая обвиняет Североатлантический альянс в экспансии.

Хотя официальные представители альянса отмечали, что двери НАТО открыты для всех стран, которые отвечают критериям членства, конфликт на Донбассе и незавершенность процесса реформ в Украине, в частности, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, отдаляют такую ​​перспективу.