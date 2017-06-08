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Церковь Шотландии разрешила вступать в однополые браки. Такое решение было принято в результате голосования на соборе церкви.

Таким образом, она станет первой ведущей христианской церковью в Британии, которая позволит однополые браки.

Синод в Эдинбурге проголосовал за то, чтобы внести изменения в канон и убрать условие, что брак заключается между мужчиной и женщиной.

Это означает, что геи, которые относятся к любой англиканской церкви, теперь могут попросить шотландскую англиканскую церковь поженить их.

Такие церемонии будут проводить только священники, которые сообщат, что не возражают против этого.

Это, по словам церкви, защитит тех, кто против однополых браков, и позволит им не действовать против своей совести.