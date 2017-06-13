Осужденный за убийство Политковской умер в больнице

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В российской Вологде умер Лом-Али Гайтукаев, приговоренный к пожизненному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

О смерти Гайтукаева сообщили РИА Новости со ссылкой на информированный источник, а также издание "Кавказский узел".

Информацию о смерти осужденного подтвердили в пресс-службе УФСИН РФ по Вологодской области.

"Он умер не в колонии, а в межобластной больнице для осужденных, где он уже давно находился на лечении. У него было тяжелое хроническое заболевание", - рассказала Русской службе Би-би-си руководитель пресс-службы местного ФСИН Екатерина Автушко.

Адвокат Муслим Джамалутдинов, представлявший интересы Гайтукаева, сообщил ВВС, что, со слов родственников, осужденный умер "на больничке" в Вологодской области. По его данным, у Гайтукаева было заболевание печени.

Лом-Али Гайтукаев, фигурант ряда громких уголовных дел, был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима по делу об убийстве Анны Политковской в июне 2014 года.

Как установило следствие, в июле 2006 года именно Лом-Али Гайтукаев получил от неизвестного лица заказ на убийство Политковской.

Для этих целей Гайтукаев создал преступную группу, в которую взял своих племянников Махмудовых, а также Дмитрия Павлюченкова и только что освободившегося из заключения Сергея Хаджикурбанова.

Джебраил Махмудов, его брат Ибрагим, и Хаджикурбанов получили 14, 12 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Бывший милиционер Дмитрий Павлюченков - был приговорен к 11 годам колонии.