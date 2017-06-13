Песков о протестах: опасности для Кремля нет

Копірайт зображення AFP Image caption В акциях участвовали тысячи людей

Акции протеста не опасны для Кремля, но провокационные действия - угроза для граждан. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции, накануне прошедшие в России.

"Где людей приходит больше, где людей приходит меньше - это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию", - сказал Песков.

При этом он добавил, что "опасны провокационные проявления", потому что это несет угрозу окружающим.

"В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки произошли провокации, как и предупреждала власть. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения этого самого правопорядка", - сказал он журналистам.

12 июня во многих городах России прошли масштабные оппозиционные акции, во время которых полиция задержала более 1000 человек. Эксперты отмечают, что протестные выступления в первую очередь показали рост оппозиционной активности в региональных центрах страны.