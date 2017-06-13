Кличко: юристы Киевсовета будут защищать решение о проспекте Шухевича

Копірайт зображення УНІАН Image caption 1 июня киевский городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича

Киевсовет будет отстаивать в суде свое решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует агентство УНИАН.

Ранее Елена Бережная, представитель общественной организации "Антифашистская правозащитная лига", выступавшей против переименования, сообщила, что Окружной административный суд Киева приостановил переименование проспекта до рассмотрения дела по существу.

По словам Кличко, Киевсовет еще не получил решения суда, но юристы уже работают над этим вопросом.

"Я постановления суда еще не видел, мы его не получили. Но, насколько известно, суд приостановил процесс переименования, частично удовлетворив иск обратившихся организаций", - сказал он.

"Юристы Киевского городского совета будут представлять в суде интересы Киевсовета, который принял решение о переименовании на своем пленарном заседании", - уточнил он.

1 июня киевский городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.