Криштиану Роналду обвиняют в уклонении от уплаты налогов

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Испанские прокуроры обвинили футболиста "Реала" Криштиану Роналду в том, что он не уплатил налоги на сумму в несколько миллионов евро.

Прокуратура в Мадриде утверждает, что подала иск против португальского игрока.

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 14,7 млн евро с 2011 по 2014 год.

Роналду ранее сказал, что не переживает из-за налоговых расследований, потому что ему нечего скрывать.

Футболиста обвиняют в умышленном использовании "бизнес-структуры", которая скрывала доходы, поступавшие от продажи прав на его фотографии.

В декабре появились документы, вероятно свидетельствующие, что Роналду удалось избежать налога на доходы, который он обошел благодаря офшорным счетам.

Футболист отрицает обвинения.

Отвечая на вопрос о расследовании, он сказал журналисту Португальского радио и телевидения (RTP) "Quien no debe no teme", что примерно переводится как "Тому, кто ничего не скрывает, нечего бояться".

Роналду второй год подряд является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Об этом свидетельствуют ежегодные рейтинги журнала Forbes.

Его суммарный доход за прошлый год составил 93 млн долларов.