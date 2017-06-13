В "Укрзализныце" проводят обыск из-за растраты - ГПУ

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Генпрокуратура в помещении ПАО "Укрзализныця" проводит обыски из-за растраты на сумму более 12 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

В частности, ГПУ подготовила подозрение заместителю начальника департамента локомотивного хозяйства, его фамилию не называют.

По словам заместителя начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александра Цилюрика, "злоупотребление в уголовном производстве исследуются на сотни миллионов", сейчас подозрение объявили из-за растраты более чем 12 млн гривен.

При содействии подозреваемого "была закуплена продукция ненадлежащего качества, которая не могла быть использована в ремонте подвижного состава", пояснили в ГПУ.

Закупки проводились в 2015-2016 годах, сообщил Цилюрик.

За растрату чиновника могут посадить до шести лет, а также на три года запретить занимать определенные должности и оштрафовать до 160 тыс. гривен.

Мера пресечения будет избрана после явки подозреваемого в ГПУ, добавил Цилюрик.

Представитель органов прокуратуры уточнил, что следственным действиям способствует председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.