На Донбассе был ранен один украинский военный - штаб

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13 июня 2017 года в штабе АТО сообщают о снижении обстрелов со стороны боевиков.

Всего за день боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный был ранен, уточнили в штабе.

На приморском направлении боевики обстреляли жилой сектор Ольгинки, в результате чего три дома по улице Привокзальной были повреждены.

"Осколками посечены стены и выбиты стекла. Ни один гражданский житель, к счастью, не пострадал", - добавили в штабе

Также боевики стреляли в районе Чермалыка, около Водяного, Талаковки и Павлополя. Неподалеку от Водяного работали снайперы боевиков.

На донецком направлении стреляли в районе Песков и Авдеевки, а также вблизи Невельского.

На луганском направлении боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Новотошковского, около Крымского.