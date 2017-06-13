Северная Корея освободила американского студента Уормбира

Копірайт зображення Reuters Image caption Уормбира арестовали в январе 2016 года

Северная Корея отпустила американского студента Отто Фредерика Уормбира, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Уормбира в прошлом году приговорили к 15 годам колонии за попытку украсть транспарант с пропагандистским лозунгом из отеля в Пхеньяне.

Тиллерсон сказал, что студент Уормбир направляется в США и скоро увидит свою семью в Цинциннати, штат Огайо.

Родители Уормбира рассказали Washington Post, что их сын находится в коме с марта 2016 года.

Отто Уормбир - выпускник экономического факультета университета Вирджинии, который поехал в Северную Корею с туристической группой.

Его арестовали 2 января 2016 года, позже в телеобращении он признал, что пытался снять флаг в гостинице.

После короткого судебного процесса 16 марта его приговорили к 15 годам каторги за преступления против государства.